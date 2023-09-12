Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde 4 PKK/YPG\'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Son Güncelleme: 12.09.2023 11:17

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgeyi kana bulamak isteyen teröristlere hak ettikleri şekilde müdahale etmektedir.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı Operasyonu Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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