Fırat'ta Askeri Yüzer Köprü İnşa Edildi - Son Dakika
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Fırat'ta Askeri Yüzer Köprü İnşa Edildi

09.07.2026 18:58
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Suriye ve Türkiye, Deyrizor'da Fırat Nehri üzerinde askeri yüzer köprü inşa etti.

Suriye Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile iş birliği içinde Fırat Nehri'nde Deyrizor kentinin iki yakasını birbirine bağlayan askeri yüzer köprü inşa edildiğini açıkladı.

Türkiye ile Suriye arasındaki iş birliği kapsamında, Suriye'nin Deyrizor kentinin iki yakası, Fırat Nehri üzerine inşa edilen askeri yüzer köprü ile birbirine bağlandı. Suriye Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Suriye Ordusu Askeri Mühendislik Birimi'nin Türk ordusunun istihkam birlikleriyle iş birliği içinde Fırat Nehri üzerinde askeri yüzer köprü inşa çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Açıklamada, projenin bölgedeki sivillerin ulaşımını kolaylaştırmak ve nehir üzerindeki geçişleri daha güvenli hale getirmek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Ayrıca, Deyrizor Valiliği ile koordinasyon halinde nehrin iki yakasını birbirine bağlayan başka bir geçişin de tamamlandığı kaydedildi.

Yerel basın, askeri yüzer köprünün yaklaşık 300 metre uzunluğa ve 70 ton taşıma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da projeye ilişkin açıklamasında, Türkiye'ye teşekkürlerini ileterek, "Bu alanda sağladıkları yardımlar için, Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Türkiye Savunma Bakanlığı'na da teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Suriyeli kaynaklar, böylece bölgede kalıcı ulaşım bağlantısı olarak kullanılması beklenen Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşa çalışmaları sürerken, bölge halkı için iki geçici geçiş güzegahı oluşturulduğunu kaydetti.

Suriye Konut, Hizmetler ve Altyapı Yürütme Ofisi üyesi Yahya Al-Ali, Suriye basınına yaptığı açıklamada, çalışmaların Fırat Nehri'ndeki su seviyesinin uygun hale gelmesinin ardından başladığını söyledi. Al-Ali, çalışmaların birkaç gün içinde tamamlanmasının ve hemen ardından köprünün trafiğe açılmasının beklendiğini belirtti.

Başka bir Suriyeli kaynak ise yüzer köprünün cumartesi günü trafiğe açılmasının beklendiğini öne sürdü. Köprünün çalışma makineleriyle test edildiği anlara ilişkin görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşası ve bölgedeki saldırılar

Suriye Genel Yapı ve İnşaat Kurumu, Siyasiye Köprüsü'nün yeniden inşa ve rehabilitasyon çalışmalarında projenin ilk ayında yüzde 15 ilerleme sağlandığını açıkladı. Kurum, çalışmaların planlanandan hızlı ilerlemesi sayesinde tamamlanma süresinin Suriye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın öngördüğü 12 aydan 10 aya indirildiğini bildirdi. - DEYR EZ ZUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fırat'ta Askeri Yüzer Köprü İnşa Edildi - Son Dakika

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