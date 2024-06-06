Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan haciz işlemi açıklaması - Son Dakika
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Politika

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan haciz işlemi açıklaması

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, geçmiş dönemden alacakları olan bir firma tarafından, başkanlık makamındaki masa ve koltuklara haciz işlemi uygulanmak istenildiği konusuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Fıçı, maaşlarını alamayan çalışanların emeğinin daha değerli olduğunu belirterek, haciz işlemine karşı çıktı.

06.06.2024 21:13
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Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, geçmiş dönemden alacakları olan bir firma tarafından, başkanlık makamındaki masa ve koltuklara haciz işlemi uygulanmak istenildiği konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün belediyemizden geçmiş dönem alacakları olan bir firma, avukatları aracılığıyla belediyemizin makam odasında bulunan masa ve koltuklarına haciz işlemi uygulamak istemiştir. İlçemizin güncel sorunlarını bilerek ve yine tüm bu sorunları çözmek için 2 ay önce seçildiğim başkanlık görevimde tüm eksikliklere, maddi yetersizliklere ve belediye kurumsallığından uzak alışkanlıklara karşı çözüm bulmaya sonuna kadar kararlıyım" dedi.

"Ne makam aracı ne de makam odasının koltukları işçilerimizin maaşından daha önemli değil"

Başkan Fıçı açıklanmasının devamında şu sözlere yer verdi:

"2022 yılında çalışmasını tamamlayan ancak ödemesinin tamamını alamamış olan firma, ilk olarak 2023 yılında Foça Belediyesi makam aracına haciz işlemi uygulamış. Bugün de tamamlanmayan ödemeyle ilgili olarak alacaklı müteahhit firmanın avukatı ve icra görevlisi belediyemize gelerek makam odasında haciz işlemini gerçekleştirmek istemişlerdir. Bu haciz işlemine karşı, odanın kapısını sonuna kadar açmış bulunmaktayım. Çünkü 4 aydır maaşlarını alamayan mesai arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığı şu an her türlü ödemeden önceliklidir ve ne makam aracımız ne de makam odasının koltukları onların emeğinden daha değerli değildir. Yapılan görüşmelerin sonucunda alacaklı müteahhit firma, avukatı aracılığıyla belediye başkanı makam odasındaki mobilyaları bugün haczetmek istese de, belediye bünyesinde yeni kurduğumuz hukuk biriminde görevli avukatlarımızın tespitleri ve itirazları sonucu hukuki şartları gerçekleşmemiş bir haciz işlemi yapılmamıştır. Bilmenizi isterim ki; devraldığım bu zorlu koşullar ve şahsıma yapılan tüm haksız saldırılar çalışma hırsımı ve Foçamıza olan sorumluluk bilincimi güçlendirmektedir. Foça Belediyesi şeffaf, adil, iyi bir yönetim anlayışıyla bu sorunların hepsini çözebilecek kadar güçlüdür ve çözecektir." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'dan haciz işlemi açıklaması - Son Dakika

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