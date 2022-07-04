Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kabinede değişikliğe gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kabinede değişikliğe gitti

04.07.2022 14:26
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kabinede değişikliğe gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimlerin ardından kabinede değişikliğe giderek adı tecavüz iddialarına karışan Yaşlılar, Engelliler ve Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Damien Abad'ı görevden alarak yerine Fransız Kızılhaç Müdürü Jean-Christophe Combe'yi getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimlerin ardından kabinede değişikliğe giderek adı tecavüz iddialarına karışan Yaşlılar, Engelliler ve Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Damien Abad'ı görevden alarak yerine Fransız Kızılhaç Müdürü Jean-Christophe Combe'yi getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimlerin ardından bakanlar kurulunda değişikliğe gitti. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna görevine devam ederken, Macron, adı tecavüz iddialarına karışan Yaşlılar, Engelliler ve Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Damien Abad'ın görevden alınması yönündeki baskılara daha fazla dayanamadı. Görevden alınan Abad'ın yerine Fransız Kızılhaç Müdürü Jean-Christophe Combe getirildi. Avrupa Bakanlığı görevine Francois Hollande döneminde ekonomi alanında danışmanlık yapan Laurence Boone getirildi. Brigitte Bourguignon yerine François Braun Sağlık Bakanı olarak görevlendirilirken, eski Başbakan Edouard Philippe'ye yakınlığı ile tanınan Christophe Bechu Çevre Bakanlığı görevine getirildi.

(Tansu Sarıtaylı - İHA)

YORUMLAR
500
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, 'Değişime Devam' partisine kabine kurma görevi verdi Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, 'Değişime Devam' partisine kabine kurma görevi verdi
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kabinede değişikliğe gitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kabinede değişikliğe gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement