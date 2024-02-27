Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Al Thani, Fransa\'da bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Fransa'da bir araya geldi.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 2013 yılında tahta çıkmasının ardından Fransa'ya ilk resmi ziyaretini düzenledi. Al Thani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
Katar Emirlik Divanı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Macron ve Al Thani'nin "iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve işbirliği ilişkilerini" ve "bu ilişkileri başta siyaset, güvenlik, ekonomi, yatırım, teknoloji, sağlık ve eğitim alanları olmak üzere her düzeyde güçlendirme ve geliştirme yollarını" ele aldıkları belirtilidi. Açıklamada, liderlerin ayrıca başta Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum olmak üzere Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldıkları aktarıldı.
Fransa ile Katar arasında 10 milyar euroluk yatırım ortaklığı
Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ise Fransa ve Katar'ın, Katar'ın 2024-2030 yılları arasında Fransa'daki start-up'lara ve yatırım fonlarına 10 milyar euro yatırım yapmayı kabul ettiği stratejik bir ortaklığa imza attığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu yatırımın her iki ülkenin de karşılıklı yararına olacağı aktarılarak, yatırımların hedefinde enerji dönüşümü, yarı iletkenler, havacılık, yapay zeka, dijital, sağlık, konaklama ve kültür gibi kilit sektörler olacağı ifade edildi.
Katar ve Fransa'dan Gazze'ye ortak insani yardım operasyonu
Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Fransa ile ortaklaşa Gazze'ye yönelik ortak bir insani yardım operasyonunun başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "İşbirliği girişiminin uygulanması kapsamında Katar Silahlı Kuvvetlerine ait üç uçak bugün Mısır'ın El Ariş kentine ulaştı ve Gazze'ye nakledilmek üzere Katar ve Fransa tarafından sağlanan 10 ambulans, barınma malzemeleri ve gıda maddelerinden oluşan 75 ton insani yardım malzemesi taşıdı" denildi. - PARİS
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