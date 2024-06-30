Fransa'da Aşırı Sağcı Ulusal Birlik Partisi Seçimleri Önde Götürüyor - Son Dakika
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Politika

Fransa'da Aşırı Sağcı Ulusal Birlik Partisi Seçimleri Önde Götürüyor

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık 34'ünü alması beklenen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi seçimleri önde götürüyor. Seçimlerin ikinci turu 7 Temmuz'da yapılacak.

30.06.2024 22:23
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Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oyların yaklaşık 34'ünü alması beklenen aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi seçimleri önde götürüyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turunda oy verme işlemi TSİ 21.00'da sona erdi. Oy sayım işlemi devam ederken, Ipsos, Ifop, OpinionWay ve Elabe tarafından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini ilk sırada tamamlayan 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) oyların yaklaşık 34'ünü olarak seçimi birinci sırada tamamlaması bekleniyor.

Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti'den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin (Nouveau Front Populaire) oyların yüzde 28,5'ini, Macron'un Rönesans Partisi'nin yer aldığı Birlik (Ensemble) ittifakının oyların yüzde 20,3 oy alacağı tahmin ediliyor.

Sandık çıkış anketlerine göre, mecliste RN'nin 260 ile 310, Yeni Halk Cephesi'nin 115 ile 145 ve Macron'un partisinin de aralarında bulunduğu Birlik ittifakının 90 ile 120 arasında sandalye kazanması bekleniyor. Bir partinin hükümeti kurabilmesi için meclisteki 577 sandalyeden 289'unu alması gerekiyor. Seçime katılım oranı ise yüzde 67,5 oldu.

Macron, seçimlerin ilk sonuçlarından sonra yaptığı açıklamada, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'ne karşı açıkça demokratik ve cumhuriyetçi geniş bir birlik çağrısında bulundu.

"Fransızlar, net bir oyla, 7 yıllık iktidarın ardından sayfayı çevirmek istediklerini gösterdiler"

RN Ulusal Meclis Grubu Başkanı Marine Le Pen, "Bu akşamın sonucuna güç katan bu kadar yüksek katılım için mutluyum. Fransızlar, net bir oyla, 7 yıllık iktidarın ardından sayfayı çevirmek istediklerini gösterdiler. Bu sonuç, bir değişim tercihi yolunda ilk adımdır. Pas-de-Calais'in 11. seçim bölgesinin sakinleri, bana bu akşam itibariyle seçilme onurunu veriyorlar" ifadelerini kullanarak, ikinci turda mutlak çoğunluk istediğini dile getirdi.

Seçimlerin 2. turu 7 Temmuz'da

Fransa'da yükselişte olan aşırı sağ parti RN, seçimlerde mutlak çoğunluğu ya da 577 sandalyeden en az 289'unu kazanmayı hedeflerken, bir milletvekilinin ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50'den fazla oy alması gerekiyor. Seçmenlerin yüzde 12,5'inden fazlasının desteğini alan adaylar ise ikinci tura kalmaya hak kazanacak. Bugün ilk turunun, 7 Temmuz'da ise ikinci turunun yapılacağı seçimlerde meclisteki çoğunluğu kimin kazanacağı belirsizliğini korurken, nihai sonuç 7 Temmuz'da oy verme işlemi sona erene kadar bilinemeyecek.

Macron, AP yenilgisinin ardından Ulusal Meclisi feshetmişti

Öte yandan 6-9 Haziran arasında yapılan AP seçimlerinde Fransa'da ilk sırada açık farkla aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yer almış, Macron'un partisi Rönesans ise sandıktan ikinci çıkmıştı. Macron, AP seçimlerinde istediği sonucu elde edememesinin ardından 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetme kararı aldığını açıklamıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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