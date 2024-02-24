Fransa\'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri olumlu geçti

Politika

İsrail medyasının İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Fransa'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinin olumlu geçtiği ve Ramazan ayı başlamadan bir anlaşmaya varılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Fransa, Mossad Şefi David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti ile ABD, Katar ve Mısır heyetlerini ağırlıyor. Tel Aviv medyasının İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, başkent Paris'te gerçekleştirilen esirlerin serbest bırakılması için yapılacak yeni bir ateşkes anlaşması çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerin olumlu olduğu ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmediği bildirildi. Haberde, İsrailli heyetin bu gece Paris'ten ayrılacağı da iddia edildi.

"Süreç olumlu ama henüz başlangıç aşamasındayız"

İsrail tarafından Hamas'ın kalıcı bir ateşkes ve savaşın sona erdirilmesi talebinin reddedilmesi konusunda herhangi bir esneklik olmadığı belirtilen haberde, İsrailli yetkilinin "Süreç olumlu ama henüz başlangıç aşamasındayız. Neyi görüşüp neyi görüşmediğimize dair net ölçütler içeren temel bir çerçeve oluşturma çabasındayız. Ortada hala yakın bir anlaşma yok. Amaç Ramazan ayı başlamadan önce bir anlaşma yapmak" dediği aktarıldı. Haberde ayrıca, İsrailli güvenlik yetkilisinin "İsrail'in son ana kadar askeri baskıyı artıracağını çünkü müzakerenin sadece ateş altında sonuç getireceğini" söylediği ifade edildi. - PARİS