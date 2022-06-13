Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı

13.06.2022 10:58
Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı

Fransa'da genel seçimlerin ilk turunda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel seçimler 19 Haziran'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Fransa'da genel seçimlerin ilk turunda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel seçimler 19 Haziran'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Fransa'da dün genel seçimlerin ilk turu gerçekleştirildi. Seçimin ilk turunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakı oyların yüzde 25,75'ini alırken, Fransız solunun kurduğu "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı oyların yüzde 25,66'sını alarak ikinci oldu. Seçimlerde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel seçimler 19 Haziran'da gerçekleşecek ikinci tura kaldı. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivia Gregoire, seçimlerin henüz bitmediğini ve bir sonuca varmak için kesin seçim sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

SON 20 YILDAKİ EN DÜŞÜK KATILIM ORANI

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Fransa anakarasında (denizaşırı bölgeler hariç) yerel saatle 17.00 ile seçime katılım oranının yüzde 39,4 olduğu belirtilmiş, söz konusu katılım oranı son 20 yılda genel seçimlerin ilk turuna en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçerken, bu oran 2017'de aynı saatte yüzde 40,75 olarak bildirilmişti.

(İHA)

YORUMLAR
500
Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş Fransa genel seçimleri: Sol ittifak ile Macron ilk turda başa baş
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:06 Tehlikeli yolculuk! Yenikapı-Hacıosman metrosu kapıları açık hareket etti
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:56 Helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 Türk'ün son fotoğrafı gün yüzüne çıktı: İtalya'da 8 arkadaştık, 4'ümüz gitti, 4'ümüz kaldı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
10:43 Otobüs şoförünü bıçakla yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Çakı kendi kendine açılmış
10:42 Kızlarının sınava gireceği okula bakmaya giden aile, eve dönünce gördükleri manzara karşısında şoka uğradı! Evi kanalizasyon suları bastı...
10:41 Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peribacaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 11:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement