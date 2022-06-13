Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı

13.06.2022 22:29
Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı

Fransa'da genel seçimlerin ilk turunda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel seçimler 19 Haziran'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Fransa'da genel seçimlerin ilk turunda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel seçimler 19 Haziran'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Fransa'da dün genel seçimlerin ilk turu gerçekleştirildi. Seçimin ilk turunda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakı oyların yüzde 25,75'ini alırken, Fransız solunun kurduğu "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı oyların yüzde 25,66'sını alarak ikinci oldu. Seçimlerde salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel seçimler 19 Haziran'da gerçekleşecek ikinci tura kaldı. Fransa Hükümet Sözcüsü Olivia Gregoire, seçimlerin henüz bitmediğini ve bir sonuca varmak için kesin seçim sonuçlarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Son 20 yıldaki en düşük katılım oranı

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Fransa anakarasında (denizaşırı bölgeler hariç) yerel saatle 17.00 ile seçime katılım oranının yüzde 39,4 olduğu belirtilmiş, söz konusu katılım oranı son 20 yılda genel seçimlerin ilk turuna en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçerken, bu oran 2017'de aynı saatte yüzde 40,75 olarak bildirilmişti. - PARİS

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Kaynak: İHA

Emmanuel Macron, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa'da genel seçimler ikinci tura kaldı - Son Dakika

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