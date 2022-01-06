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Fransa'da tartışmalı Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı Meclis'ten geçti - Son Dakika

Fransa'da tartışmalı Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı Meclis'ten geçti

06.01.2022 13:19
Fransa'da tartışmalı Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı Meclis'ten geçti

Fransa'da Covid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Fransa'da Covid-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştürecek yeni yasa tasarısı, Ulusal Meclis'te kabul edildi.

Fransa'da korona virüsün Omicron mutasyonun karşı önlemler arttırılıyor. Ulusal Meclis'te 3 gün süren tartışmaların ardından Covid-19 sağlık kartını aşı sertifikasına dönüştürecek yasa tasarısı, sabah saatlerinde onaylandı. Tasarı, 93'e karşı 214 oyla kabul edildi. Tasarıya hayır oyu verenlerin çoğu aşırı sağ ve aşı sol kanattaki milletvekillerinden oluşurken, Fransız medyası Cumhurbaşkanı Emmauel Macron'un aşı yaptırmayanlara yönelik sert açıklamalarının da oylamaya etki ettiğini belirtti. Yasa tasarısı, şimdi Senato'nun onayına sunulacak. Aşı kartının 16 yaş üstü için geçerli olması planlanıyor.

Hükümetin 15 Ocak'a kadar yasalaşmasını hedeflediği tasarıya göre kafe, restoran, sinema, tiyatro ve müze gibi alanlara girişlerde sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge sunulacak ve böylece negatif test sonucu artık geçerli olmayacak.

"Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum" demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamasında, aşısını yaptırmayan üzerinde sosyal hayatı kısıtlayıp baskı kurduklarını belirterek, "Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşı yaptırmayacağım. Ama 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, artık (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatroya ve sinemaya gidemeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Macron'un açıklamaları dün Ulusal Meclis'te muhalif kanadın tepkisini çekmiş, Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı görüşmeleri durdurulmuştu.

Fransa'da dün 332 bin 252 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçmişti. - PARİS

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Yasa Tasarısı, Koronavirüs, Fransa, Aşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Fransa'da tartışmalı Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı Meclis'ten geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da tartışmalı Covid-19 aşı kartına yönelik yasa tasarısı Meclis'ten geçti - Son Dakika
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