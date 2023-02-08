Fransa Meclisinde Türkiye'deki depremzedeler için saygı duruşu

Fransa Ulusal Meclisinde oturum öncesi Türkiye'deki depremde hayatını kaybedenler ve yakınları için saygı duruşu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma mesajları gönderiliyor. Fransa Ulusal Meclisindeki milletvekilleri, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet'in çağrısıyla depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına ve yakınlarına destek için saygı duruşunda bulundu. Yeal Braun-Pivet, oturumda yaptığı konuşmada, "Binlerce bina çökmüşken çok sayıda aile dondurucu soğukta evsiz. Fransa, depremden etkilenen halka acil yardım sağlamak için ortaklarıyla birlikte seferber oluyor. Fransız kurtarma ekipleri çalışmalara katılmak için sahada" ifadelerini kullandı. - PARİS