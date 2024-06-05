Fransa Parlamentosunda Filistin Bayrağı Açılması Nedeniyle Oturuma Ara Verildi - Son Dakika
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Politika

Fransa Parlamentosunda Filistin Bayrağı Açılması Nedeniyle Oturuma Ara Verildi

Fransa parlamentosunda Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Rachel Keke'nin Filistin bayrağı açmasının ardından oturuma ara verildi. Keke, geçici olarak parlamentodan uzaklaştırıldı. LFI Başkanı Mathilde de Panot, Fransa Filistin devletini tanıyana kadar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine karşı silah ambargosu kararı alana kadar durmayacaklarını belirtti.

05.06.2024 21:29
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Fransa parlamentosunda Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Rachel Keke'nin Filistin bayrağı açmasının ardından oturuma ara verildi.

Fransa parlamentosunda bir milletvekili daha Filistin bayrağı açarak, Filistin'e destek verdi. Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kıyafet giyen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi üyesi Rachel Keke'nin Filistin bayrağı açmasının ardından parlamentodaki oturuma ara verildi. Keke, geçici olarak parlamentodan uzaklaştırıldı.

LFI Başkanı Mathilde de Panot, Fransa Filistin devletini tanıyana kadar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetine karşı silah ambargosu kararı alana kadar durmayacaklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta LFI milletvekillerinden Sebastien Delogu da parlamento oturumu sırasında Filistin bayrağı açtığı için parlamentodan uzaklaştırılmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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