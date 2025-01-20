Fransa, Trump'a Karşı Dik Durmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fransa, Trump'a Karşı Dik Durmalı

Başbakan Bayrou, Fransa ve Avrupa'nın Trump'ın politikalarına karşı dış politikada birleşmesi gerektiğini vurguladı.

20.01.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Başbakanı Francois Bayrou, Fransa ve Avrupa'nın ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ve politikalarına karşı dik durması gerektiğini söyledi.

ABD'de bugün başkanlık görevini devralacak Donald Trump'la ilgili Fransa'dan açıklama geldi. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, Pau şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dolar, sanayi politikası üzerinden dünyadaki yatırımları kontrol ederek son derece baskıcı bir siyaset uygulamaya karar verdiğini söyledi. Bayrou, "Eğer hiçbir şey yapmazsak, gelecekte egemenlik altına alınacağız. Ezileceğiz" dedi. Buna nasıl tepki verileceğinin Fransa ve Avrupa halkına bağlı olduğunu kaydeden Bayrou, "Avrupa olmadan hiçbir şey yapamayız" ifadesini kullandı.

Macron yemin törenine davet edilmedi

Donald Trump, bugün yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olarak ikinci kez göreve başlayacak. ABD başkanlarının geleneksel yemin törenlerinden farklı olarak, törene Trump'ın yakın müttefikleri ve bazı rakiplerinin de aralarında bulunduğu yabancı liderler de katılacak. En az 7 devlet başkanı ve başbakan ile 2 eski liderin davet edildiği törene yaklaşık 500 bin davetlinin katılması bekleniyor. Törene Trump'la yakın ilişkileri olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron davet edilmezken, aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisi lideri Eric Zemmour katılacak. - PARİS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Siyaset, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Fransa, Trump'a Karşı Dik Durmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:05 Trump’ı tebrik eden Putin’den ’’Diyaloğa açığım’’ mesajı: Ukrayna’da uzun sürecek bir barış istiyoruz Trump'ı tebrik eden Putin'den ''Diyaloğa açığım'' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
07:20 DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak DEM Parti heyeti ikinci İmralı görüşmesi için başvuru yapacak
07:14 Fenerbahçe’nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
06:38 İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 18:15:16. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa, Trump'a Karşı Dik Durmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.