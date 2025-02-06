Fransa, Ukrayna\'ya İlk Mirage 2000 Uçaklarını Teslim Etti

Politika

Fransa, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla ilk 'Mirage 2000' savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etti.

Batılı ülkeler, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürüyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla Fransız yapımı "Mirage 2000-5" savaş uçaklarının ilk partisinin Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu. Bakan Lecornu paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran 2024 tarihinde Fransız Mirage 2000'lerin Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklamıştı. Bunların ilki bugün Ukrayna'ya ulaştı. Fransa'da aylarca eğitim gören Ukraynalı pilotların kullanacağı uçaklar, artık Ukrayna semalarını savunacak" ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya gönderilen savaş uçaklarının sayısına yönelik detay verilmedi.

Ukrayna, geçtiğimiz Ağustos ayında ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk sevkiyatını almıştı. - PARİS