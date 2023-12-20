Fransız Parlamentosu Göçmen Politikasını Sertleştiren Yasa Tasarısını Kabul Etti

Fransız parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis, aylarca süren anlaşmazlığın ardından göçmen politikasının sertleştirilmesini içeren yasa tasarısını kabul etti.

Fransa'da parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te göç yasa tasarısı görüşüldü. Göçmen politikasının sıkılaştırılmasını öngören yasa tasarısı, 186 "hayır" oyuna karşı 349 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarıya geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekilleri destek verdi.

Söz konusu yasa, göçmenlerin aile bireylerini Fransa'ya getirmelerini ve sosyal yardım almalarını bazı şartlara bağlıyor. Yasaya göre ülkeye gelen ve bir işi olan yabancılar ülkeye geldikten 30 ay sonra, işi olmayanlar ise 5 yıl sonra aile yardımlarını alabilecek. Yasa kapsamında göçmenlerin aile üyelerini Fransa'ya getirmesi de zorlaşırken, Fransa'da doğan yabancı ailelerin çocukları direkt vatandaşlık alamayacak, 16-18 yaşları arasında vatandaşlık başvurusu yapmaları gerekecek. Ayrıca suç işleyen çifte vatandaşlar, Fransız vatandaşlığından çıkarılabilecek.

Parlamentonun üst kanadı Senato'da kabul edilen yasa tasarısı, görüşülmek üzere Ulusal Meclis'e gönderilmişti. Ulusal Meclis'te de onaylanan yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Macron hükümeti aşırı sağ ile birlikte hareket etmekle suçlanıyor

Söz konusu yasa, aşırı sağın isteklerini içerdiği gerekçesiyle parlamentodaki solcuların tepkisine yol açtı. Sol kesim, Macron hükümetini aşırı sağın baskılarına boyun eğmekle suçladı. Ayrıca Macron'un partisi Rönesans içinde de görüş ayrılıkları yaşandı. Rönesans Partisi'nden çok sayıda milletvekilinin tasarıya karşı oy kullanması veya çekimser kalması, parti içindeki derin bölünmeyi ortaya çıkardı.

"Son 40 yılın en gerici yasa tasarısı"

Fransa İnsan Hakları Birliği'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 grup tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bu, uzun süredir Fransa'da bulunanlar da dahil olmak üzere yabancıların hakları ve yaşam şartlarına ilişkin son 40 yılın en gerici yasa tasarısı" ifadeleri kullanıldı.

Yasa tasarısı görüşülmeden reddedilmişti

Öte yandan, geçtiğimiz hafta muhalefetin "Söz konusu yasa tasarısının görüşülmeden reddedilmesi önergesi", yapılan oylama sonucu kabul edilmişti. Daha sonra tartışmalı göç yasa tasarısına ilişkin uzlaşı sağlanması amacıyla Karma Komisyon kurulmuş, ortak bir tasarı metni üzerinde anlaşma sağlanmıştı. - PARİS