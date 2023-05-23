Fransa'dan çok konuşulan düzenleme! 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya hesaplarına veli izni şartı geliyor - Son Dakika
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Fransa'dan çok konuşulan düzenleme! 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya hesaplarına veli izni şartı geliyor

Fransa'dan çok konuşulan düzenleme! 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya hesaplarına veli izni şartı geliyor

24.05.2023 00:00

Fransız Senatosu, 15 yaş altındaki gençlerin sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti.

Senato, sosyal medyada nefretle mücadele etmeyi amaçlayan yasa tasarısını görüştü. Oturumda kabul edilen tasarıyla, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolması için velisinden izin almasını zorunlu kılındı.

VELİLER HESAPLARI ASKIYA ALDIRABİLECEK

Buna göre, platformların, kullanıcıların yaşını ve küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek. Kurallara uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verilebilecek.

Tasarıyla sosyal medya platformları, sosyal medya üzerindeki zorbalığa karşı önlem amaçlı mesajlar yayımlayacak. Veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya almasını talep edebilecek.

YASAL TALEPLER 10 GÜNDE YANITLANACAK

Tasarı, sosyal medya ve çevrim içi platformların, adli soruşturmalar kapsamında 10 günde elektronik içeriklerle ilgili yasal taleplere yanıt verme zorunluluğunu da kapsıyor. Platformlara tanınan bu süre, kişi veya mülke ciddi zarar riski bulunduğunda ise en fazla 8 saat. Daha önce Mecliste de kabul edilen tasarı, 14 parlamenterden oluşan ortak komisyonda görüşülecek.

SOSYAL MEDYAYA KAYDOLMA YAŞI 8'E DÜŞTÜ

Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonuna (CNIL) göre, Fransa'da 10-14 yaş aralığındaki çocukların yüzde 82'si, velilerinin izni olmadan internet kullanıyor. CNİL'in 2021'deki araştırmasına göre ise ülkede ilk kez bir sosyal medya platformuna kaydolma yaşı 8'e kadar düştü.

Kaynak: AA
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