Fuat Oktay, Moğolistan heyetine 100 milyon dolarlık ticaret hacmini yetersiz buldu - Son Dakika
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Fuat Oktay, Moğolistan heyetine 100 milyon dolarlık ticaret hacmini yetersiz buldu

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Fuat Oktay, Moğolistan heyetine 100 milyon dolarlık ticaret hacmini yetersiz buldu
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Moğolistan heyetini Meclis'te kabul etti. Oktay, 100 milyon dolarlık ticaret hacminin potansiyelin çok altında kaldığını belirterek stratejik ortaklık çerçevesinde ilişkilerin derinleştirilmesini istedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Moğolistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zulpkhar Sarkhad ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Oktay, Meclis'teki görüşmede, Türkiye ve Moğolistan'ın kültürel değerlerinin iki ülkeyi ve halklarını birbirine yakınlaştırdığını belirtti.???????

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini söyleyen Oktay, "Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımların da ötesine geçerek stratejik bir vizyon ve stratejik ortaklık çerçevesinde ilişkilerimizi daha da derinleştirme arzumuz var." diye konuştu.

Türkiye ve Moğolistan arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmek için parlamenter diplomasiyi yoğun bir şekilde değerlendirme arzusunda olduklarını anlatan Oktay, "100 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bu iki ülke arasındaki potansiyeli düşündüğümüzde, tarihi ve kültürel bağları düşündüğümüzde çok çok az bir seviye. Bunu bir an önce daha üst boyutlara taşımayla alakalı da ortak gayretimizin devam etmesi son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Moğolistan'ın savunma sanayi ürünlerine duyduğu ilgiden, iki ülkenin askeri yetkilileri ve savunma şirketleri arasındaki temaslardan ve askeri ilişkileri kurumsallaştıracak önemli anlaşmaların imzalanmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Serbest bölgeler, lojistik, turizm, yenilenebilir enerji, başta nadir elementlerden daha fazla yararlanmak üzere madencilik, tarım ve hayvancılık ürünlerinin özel sektör ortaklığıyla ortaklaşa işlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele deneyim paylaşımını da ikili ekonomik ilişkilerimizden yine başlıca değerlendireceğimiz konular. Bütün bu alanlarda da ilişkilerimizin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bunun gerçekleştirilmesiyle alakalı da siyasi iradenin daha da ileri boyutta geliştirilmesi ve canlı tutulması önemli."

Moğolistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zulpkhar Sarkhad da misafirperverliğinden dolayı Oktay'a ve Dışişleri Komisyonu üyesi milletvekillerine teşekkür etti.

Sarkhad, Türkiye ve Moğolistan arasındaki ilişkilerin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA
TBMM Dışişleri KomisyonuDış PolitikaMoğolistanFuat OktayDiplomasiPolitikaEkonomiDünyaSon Dakika

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