Gabon'da askeri darbe sonrası askerler tarafından yeni başkan olarak atanan Gen Nguema askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınd - Son Dakika

Gabon'da askeri darbe sonrası askerler tarafından yeni başkan olarak atanan Gen Nguema askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınd

Gabon\'da askeri darbe sonrası askerler tarafından yeni başkan olarak atanan Gen Nguema askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınd
Son Güncelleme: 31.08.2023 14:59

Askeri darbenin ardından Generaller tarafından ülkenin yeni lideri olarak atanan Gen Nguema, Libreville sokaklarında omuzlarda taşındı. Devrik Başkan Ali Bongo, çağrıda bulunarak destek istedi.

Askeri darbe sonrası Generaller tarafından ülkenin yeni lideri olarak atanan Gen Nguema, başkent Libreville caddelerinde vatandaşlar ve diğer askerler tarafından omuzlarda taşındı.

Devrik Başkan Ali Bongo, evinde bir videoda görünerek, "tüm dünyadaki dostlarına" kendi adına "ses çıkarmalarını" çağırısında bulundu.

Askeri darbe Ali Bongo'nun ailesinin 55 yıllık iktidarını sona erdi.

Ordu mensupları geçen çarşamba günü sabah saatlerinde televizyonda yaptıkları açıklamada iktidarı ele geçirdiklerini açıkladı.

Askerler, geçen Cumartesi günü yapılan seçimi Ali Bongo iktidarının hile ile kazandığını söyleyerek seçim sonuçlarının geçersiz olduğunu açıkladı.

Askerler,ayrıca Bongo'nun oğullarından birini vatana ihanet suçlamasıyla tutukladıklarını söylediler.

Generaller, geçişi kimin yöneteceğini görüşmek içinbir araya geldi ve oy birliğiyle eski cumhurbaşkanlığı muhafızları şefi Gen Nguema'yı atamayı kararını verdiler.

Gen Nguema, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Gabonluların Ali Bongo'nun yönetiminden bıktığını ve üçüncü kez aday olmaması gerektiğini söyledi.

"Herkes bundan bahsediyor ama kimse sorumluluk almıyor" dedi. "Bu yüzden ordu yeni bir sayfa açmaya karar verdi."

Libreville ve başka yerlerdeki kalabalıklar ordunun açıklamasını kutladı.

Ancak darbe, BM, Afrika Birliği ve Bongo ailesine yakın bağları olan Fransa tarafından kınandı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Politika

Gabon, Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Gabon'da askeri darbe sonrası askerler tarafından yeni başkan olarak atanan Gen Nguema askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınd - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Roma, Chelsea'den Romelu Lukaku'yu 1 yıllığına kiraladı
14:48 Son Dakika: Memur-Sen'den memur ve emekliye yapılan zamma ilk tepki: Kurul, hakemlik yerine noterlik yaptı
14:46 Çinli araştırmacılar, genetik kökenler araştırması kapsamında Defne Samyeli'yi inceleyecek
14:28 Okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Armağan Çağlayan'dan tepki
14:19 UEFA, Suudi Arabistan takımlarının Avrupa kupalarına katılacağı iddialarını kesin bir dille yalanladı
13:56 Son Dakika: Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu: 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5
13:38 Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
13:18 Son Dakika! Erdoğan-Putin zirvesi 4 Eylül'de Soçi'de gerçekleşecek
13:13 Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in ölmeden önce kaydedilen görüntüsü paylaşıldı
13:11 Adalet Bakanı Tunç: Taraflar anlaşırsa kira zammında yüzde 25 sınırı aşılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2023 15:05:47. #1.11#
SON DAKİKA: Gabon'da askeri darbe sonrası askerler tarafından yeni başkan olarak atanan Gen Nguema askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınd - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement