Gabon\'da askeri darbe sonrası askerler tarafından yeni başkan olarak atanan Gen Nguema askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınd

Askeri darbe sonrası Generaller tarafından ülkenin yeni lideri olarak atanan Gen Nguema, başkent Libreville caddelerinde vatandaşlar ve diğer askerler tarafından omuzlarda taşındı.

Devrik Başkan Ali Bongo, evinde bir videoda görünerek, "tüm dünyadaki dostlarına" kendi adına "ses çıkarmalarını" çağırısında bulundu.

Askeri darbe Ali Bongo'nun ailesinin 55 yıllık iktidarını sona erdi.

Ordu mensupları geçen çarşamba günü sabah saatlerinde televizyonda yaptıkları açıklamada iktidarı ele geçirdiklerini açıkladı.

Askerler, geçen Cumartesi günü yapılan seçimi Ali Bongo iktidarının hile ile kazandığını söyleyerek seçim sonuçlarının geçersiz olduğunu açıkladı.

Askerler,ayrıca Bongo'nun oğullarından birini vatana ihanet suçlamasıyla tutukladıklarını söylediler.

Generaller, geçişi kimin yöneteceğini görüşmek içinbir araya geldi ve oy birliğiyle eski cumhurbaşkanlığı muhafızları şefi Gen Nguema'yı atamayı kararını verdiler.

Gen Nguema, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Gabonluların Ali Bongo'nun yönetiminden bıktığını ve üçüncü kez aday olmaması gerektiğini söyledi.

"Herkes bundan bahsediyor ama kimse sorumluluk almıyor" dedi. "Bu yüzden ordu yeni bir sayfa açmaya karar verdi."

Libreville ve başka yerlerdeki kalabalıklar ordunun açıklamasını kutladı.

Ancak darbe, BM, Afrika Birliği ve Bongo ailesine yakın bağları olan Fransa tarafından kınandı.