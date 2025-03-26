Gagavuzya Başkanı Gutsul Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Politika

Gagavuzya Başkanı Gutsul Gözaltına Alındı

Gagavuzya Başkanı Gutsul Gözaltına Alındı

Moldova'nın Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul, Kişinev Havalimanı'nda gözaltına alındı.

26.03.2025 13:42
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Moldova'ya bağlı Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada gözaltı işlemini kınayarak, "Kişinev bu tür yöntemlerden vazgeçmeli" dedi.

Rus yanlısı politikalarıyla bilinen Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Moldova'nın başkentindeki Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Moldova Yolsuzlukla Mücadele Merkezi yetkilisi Angela Starinschi yaptığı açıklamada, Gutsul'un Kişinev'de 72 saattir gözaltında olduğunu duyurdu. Starinschi, "Gözaltı işlemi, bir ceza davası kapsamında gerçekleştiriliyor" dedi. Gutsul'un gözaltına alınma gerekçesine dair bilgi verilmedi.

Gutsul'un gözaltına alınmadan önce İstanbul'a gitmek üzere havalimanına geldiği, daha sonra memurlar tarafından durdurulduğu öğrenildi. Gutsul'un yolsuzluk ve Rusya'dan gelen fonları Rus yanlısı bir partiye aktarmakla suçlandığı belirtiliyor.

Rusya'dan tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Gutsul'un gözaltına alınmasına tepki geldi. Peskov, Moldova makamlarının Devlet Başkanı Maia Sandu'nun siyasi rakiplerine karşı "açık baskı taktikleri" kullandığını ifade etti. Peskov, "Kremlin, Gagavuzya lideri Gutsul'u gözaltına alan Moldova makamlarının eylemlerini kınıyor. Kişinev bu tür yöntemlerden vazgeçmeli" dedi. - KİŞİNEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Kremlin, Moldova, Hukuk, Dünya, Rusya, Son Dakika

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