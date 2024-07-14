GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan: 15 Temmuz'da Dünyaya Demokrasi Dersi Verdik - Son Dakika
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Politika

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan: 15 Temmuz'da Dünyaya Demokrasi Dersi Verdik

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan: 15 Temmuz\'da Dünyaya Demokrasi Dersi Verdik

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergilediği kahramanca tutumla dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi. Kaplan, 15 Temmuz'un yıldönümünde yayımladığı mesajla 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü kutladı ve darbe girişimini lanetledi. Ayrıca, milletin vatanına, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurguladı.

14.07.2024 13:50
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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sergilediği kahramanca tutumla dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.

Başkan Zeynal Abidin Kaplan, 15 Temmuz'un yıldönümünde yayımladığı mesajla 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Kaplan, "15 Temmuz'un yıldönümünde, vatanımızı bölmek, ekonomimizi çökertmek, demokrasimizi ortadan kaldırmak ve ülkemizi karanlık bir geleceğe taşımak isteyen FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. Vatanımız ve demokrasimiz için tereddüt etmeden o gece sokaklara dökülerek darbecilere karşı vücudunu siper eden kahraman milletimizi de bir kez daha kutluyorum. Vatanına, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan milletimiz, o gece bir taraftan darbecilerin emellerinin kursaklarında kalmasını sağlarken, diğer taraftan da tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir" dedi.

Kaplan mesajında, "Canı pahasına darbe girişiminin karşısında duran milletimiz, millet iradesinin üzerinde hiçbir şeyin olmayacağını dost, düşman herkese göstermiştir. Bizler bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize layık olmak için daha çalışacak ve ülkemizi daha büyük hedeflere taşıyacağız. Bu yolda elbette önümüze engel çıkaranlar olacaktır. Ancak bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, kardeşliğimizi güçlendirdikçe her türlü engeli aşarız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan: 15 Temmuz'da Dünyaya Demokrasi Dersi Verdik - Son Dakika

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