Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret

02.08.2022 14:06
Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi bakanlıkta ziyaret etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi bakanlıkta ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendisini ziyaret ettiğini bildirdi. Kirişci, paylaşımında Özbek'e ve Galatasaray Spor Kulübü'ne başarılar diledi.

Öte yandan görselde, Başkan Özbek'in Bakan Kirişci'ye Galatasaray forması hediye ettiği görüldü. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret - Son Dakika
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