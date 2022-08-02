Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendisini ziyaret ettiğini bildirdi. Kirişci, paylaşımında Özbek'e ve Galatasaray Spor Kulübü'ne başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret - Son Dakika

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