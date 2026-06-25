Galibaf'tan Trump'a Yanıt - Son Dakika
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Galibaf'tan Trump'a Yanıt

25.06.2026 16:21
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İran'ın başmüzakerecisi Galibaf, dondurulmuş varlıkların ABD ürünleri için kullanılmayacağını belirtti.

İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ABD ürünleri satın alınacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "serbest bırakılacak İran'ın dondurulmuş varlıklarının ABD ürünleri satın almak için kullanılacağı" yönündeki iddiasını yalanladı. Galibaf sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "ABD, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla onların tarım ürünlerinin satın alınacağı yönünde yanlış bir iddiada bulunuyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz şey: On yıllarca süren güvensizlik. Organik, bol ve yerli üretim. Ancak görünüşe göre ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump'ın iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, mutabakat zaptı çerçevesinde İran'ın serbest bırakılacak fonlarının ABD kontrolündeki bir hesaba aktarılacağını belirterek, "Bunlar yalnızca ABD'den temin edilen mısır, buğday ve soya fasulyesi de dahil olmak üzere gıda ve tıbbi malzeme satın almak için kullanılacak" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Galibaf'tan Trump'a Yanıt - Son Dakika

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