Gamze Taşcıer, Remzi Çalışkan\'ı Ziyaret Etti

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Şengel Taşcıer, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan Remzi Çalışkan'ı, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Taşcıer, "21 yıllık AK Parti iktidarları boyunca gördüğümüz ve son dönemlerde giderek artan siyasetçilerin, sendikacıların, sanatçıların bir şafak operasyonuyla evlerinden adeta baskın yapılarak alındığı bir dönemden geçiyoruz. Toplumsal muhalefeti susturma amacı çalışan bu uygulamayı aslında FETÖ taktiklerinden çok iyi biliyoruz. Buradaki amaç, uzlaşı yerine ayrıştırmayı, adalet yerine keyfiliği, hakikat yerine yalanı gerçek kılmaya çalışan bir siyasi mühendisliktir. Az önce de ifade ettiğim gibi amaç, toplumsal muhalefeti susturmaktır" dedi.