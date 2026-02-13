Gana İçişleri Bakanı Türkiye\'de

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gana İçişleri Bakanı Muhammed-Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Gana İçişleri Bakanı Muhammed-Mubarak Muntaka ve beraberindeki heyet ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.
