Yeşil Sol Parti'nin yeni milletvekili adayları açıklandı! Hasan Cemal ve Cengiz Çandar listeye eklendi - Son Dakika
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Yeşil Sol Parti'nin yeni milletvekili adayları açıklandı! Hasan Cemal ve Cengiz Çandar listeye eklendi

06.04.2023 14:31

Gazeteci Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti. Cemal'in ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar'ın da seçimlerde HDP adına yer alan Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı olarak gösterileceği duyuruldu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti olarak gireceğini duyuran Halkların Demokratik Partisi (HDP), gazeteci Hasan Cemal'e milletvekili adaylığı teklifi yaptı. Cemal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan gelen teklifi kabul etti.

CENGİZ ÇANDAR DA ADAY OLDU

Hasan Cemal'in ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da 14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Çandar, teklifin kendisini onurlandırdığını belirtirken, "Ömrümün yarısından çoğunu Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçı çözümü için harcadım. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız" dedi.

YORUMLAR (1)
  • ali ihsan Akyol: Hdp kafayı yemiş artık akp li değil mi bunlar Cevap Yaz 4 13 Yayından Kaldır
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Yeşil Sol Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeşil Sol Parti'nin yeni milletvekili adayları açıklandı! Hasan Cemal ve Cengiz Çandar listeye eklendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti'nin yeni milletvekili adayları açıklandı! Hasan Cemal ve Cengiz Çandar listeye eklendi - Son Dakika
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