Gazetecilerin Hakları İçin Kanun Teklifi

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, gazetecilerin sosyal ve özlük haklarını düzenleyen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis'e sunduklarını söyledi.

Taşcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığına sunduğu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detayları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de gazetecilerin birçok sosyal güvenceden yoksun bırakıldığını belirten Taşcı, "Bu sektörde çalışanların iş güvencesinin medya patron ve yöneticilerinin inisiyatifine bırakılması, sektörde işsizlik riski ve düşük ücretle çalıştırılmaları, iletişim fakülteleri mezunlarının istihdam edilememesi ve gelecek güvencelerinin olmaması, itibari hizmet hakkının birçok kişiyi kapsamaması gibi temel birçok sorun var." diye konuştu.

Kanun tekliflerinin 14 maddeden oluştuğunu aktaran Taşcı, şu bilgileri verdi:

"Teklifimizde gazetecilere askerlik sürecinde son aldığı ücretin yarısının ödenmesini düzenleyen mevzuata aykırı sözleşme imzalattırılmasını engelliyoruz. Kadın gazetecilerin sözleşmelerinin hamilelik durumunda feshedilmemesini güvence altına alıyoruz. Ayrıca bütün gazeteciler için doğum-ölüm izinlerini düzenliyoruz. Esnek çalışma saatlerinin gazetecinin aleyhine kullanılmaması için 5 günlük fiili çalışmayı müteakip 2 günlük ücretli dinlenme iznini düzenliyoruz."

Teklifte, yapay zeka tarafından üretilen her türlü içeriğin, yapay zeka tarafından üretildiğinin görünür şekilde gösterilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığını kaydeden Taşcı, gazetecilerin "haber kaynağını açıklamama hakkı" kapsamının da genişletileceğini belirtti.