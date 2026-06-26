Kara Kuvvetleri\'nin 2235. Yılı: Milletin Vakarı, Devletin Gücü

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en köklü unsurlarından biri olan Kara Kuvvetlerinin, mazisiyle milletin vakarını, bugünüyle devletimizin gücünü, geleceğiyle bağımsızlık idealini taşımaya devam edeceğini söyledi.

Başkan Gündüz, kökleri Mete Han'a, bilfiil teşkilatlanması MÖ 209 yılına dayanan Türk Kara Kuvvetlerinin binlerce yıllık şanlı geçmişi, nice zaferlerle dolu tarihi ve milletine duyduğu sarsılmaz sadakatiyle, sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum coğrafyaların da umudu ve güvencesi olduğunu kaydetti. Gündüz, "Bugün bu kutlu ocağın başında, vakarından ve ehliyetinden asla taviz vermeyen, yerli ve milli bir komutan durmaktadır. Orgeneral Metin Tokel komutanımız, devletine sadakati, milletine bağlılığı, personeline duyduğu güvenle örnek bir asker, bir devlet adamıdır. Kara Kuvvetlerimiz kurulduğu günden bugüne değin binlerce ve yüzbinlerce şehit ve gazi vermiş olup, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu anlamlı günde biz şehit ve gazi ailelerine de yer veren Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Metin Tokel Paşamıza müteşekkiriz. Her zaman şehit ve gazilerimize, ailelerine değer veren komutanımıza minnettarız. Gerek iç güvenlikte, gerek sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda gerekse NATO başta olmak üzere uluslararası sorumluluklarda Türk Kara Kuvvetlerinin disiplinli duruşu, caydırıcı gücü ve üstün başarısı açıkça ortadadır. Askeri bir güçten öte, bir milletin vakarını temsil eden Kara Kuvvetlerimiz, Orgeneral Tokel'in liderliğinde çağın gereklerine uygun donanımıyla daha da güçlenmekte vatan toprağını canı pahasına savunma kararlılığını kararlılıkla sürdürmektedir. Başta Kara Kuvvetleri Komutanımız olmak üzere, bütün kahraman Mehmetçiklerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz. Bu millet size minnettardır. Nice yüzyıllara, nice zaferlere, Kara Kuvvetlerimizin gücü daim olsun. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235'inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Aziz milletimizin bağımsızlığı Devletimizin bekası için büyük fedakarlıklar yapan başta Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Metin Tokel Paşamız olmak tüm Komutanlarımıza ve Türk Kara Kuvvetlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DİYARBAKIR