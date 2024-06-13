Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Venezuela'nın La Guaira Eyaleti Kardeş Şehir İlişkisi Kuracak - Son Dakika
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Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Venezuela'nın La Guaira Eyaleti Kardeş Şehir İlişkisi Kuracak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin La Guaira Eyaleti ile 'Kardeş Şehir' ilişkisi kurulması kararı oy birliğiyle kabul edildi.

13.06.2024 18:20
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nın 2'nci oturumunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda gündem maddeleri sonrası görüşülen ek gündem maddeleri kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin La Guaira Eyaleti arasında "Kardeş Şehir" ilişkisinin kurulmasına karar verildi. Oy birliği ile geçen ek gündem maddesiyle resmi protokolün imzalanması için yetkilendirme yapıldı.

Yapılacak kardeş şehir protokolü ile Gazi şehrin dünyada tanınırlığının arttırılması hedeflenirken, La Guaira Eyaleti ile ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi, iki taraf arasındaki dostluğu, kardeşliğin arttırılması, karşılıklı bilgi ve tecrübelerin değişimini teşvik etmenin yanı sıra çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Venezuela'nın La Guaira Eyaleti Kardeş Şehir İlişkisi Kuracak - Son Dakika

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