Gaziantep\'te Yapı Güvenliği İçin Yeni Projeler Geliştiriliyor

Politika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Kasım Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi" kapsamında düzenlenecek protokol maddesi görüşüldü.

Oy birliğiyle kabul edilen madde kapsamında, protokol imzalama yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e verildi.

"Şehrin yapı güvenliğinin sağlanması açısından yeni bir çalışma ihtiyacı var"

Maddeye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnşaat mühendisleri, mimarlar, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri odalarımızla bizim bir daha 6 Şubat yaşandığında şehri buna hazırlamak ve mevcut yapı stoku envanterinin, yapı güvenliğinin sağlanması açısından yeni bir çalışma ihtiyacı var" dedi.

72 madde görüşüldü

Meclis birleşiminde 72 madde ele alınarak ilgili komisyonlara sevk edildi. Toplantının ardından, 2024 yılı GASKİ Genel Kurulu'nun 2'nci Olağan Toplantısı'nın 1'inci birleşimi yapıldı. - GAZİANTEP