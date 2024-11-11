Gaziantep'te Yapı Güvenliği İçin Yeni Projeler Geliştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gaziantep'te Yapı Güvenliği İçin Yeni Projeler Geliştiriliyor

Gaziantep\'te Yapı Güvenliği İçin Yeni Projeler Geliştiriliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapı güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Başkan Fatma Şahin, mevcut yapı stoku envanterinin oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Meclis toplantısında 72 madde görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi.

11.11.2024 15:55  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Kasım Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi" kapsamında düzenlenecek protokol maddesi görüşüldü.

Oy birliğiyle kabul edilen madde kapsamında, protokol imzalama yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e verildi.

"Şehrin yapı güvenliğinin sağlanması açısından yeni bir çalışma ihtiyacı var"

Maddeye ilişkin açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "İnşaat mühendisleri, mimarlar, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri odalarımızla bizim bir daha 6 Şubat yaşandığında şehri buna hazırlamak ve mevcut yapı stoku envanterinin, yapı güvenliğinin sağlanması açısından yeni bir çalışma ihtiyacı var" dedi.

72 madde görüşüldü

Meclis birleşiminde 72 madde ele alınarak ilgili komisyonlara sevk edildi. Toplantının ardından, 2024 yılı GASKİ Genel Kurulu'nun 2'nci Olağan Toplantısı'nın 1'inci birleşimi yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Fatma Şahin, gaziantep, Politika, Belediye, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Politika Gaziantep'te Yapı Güvenliği İçin Yeni Projeler Geliştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:21:36. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Yapı Güvenliği İçin Yeni Projeler Geliştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.