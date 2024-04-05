Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe göreve başladı - Son Dakika
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Politika

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe göreve başladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, görevine başladı. Bahçetepe, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevi devraldı.

05.04.2024 23:17  Güncelleme: 23:23
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe göreve başladı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, belediye binasında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Ardından belediye binasına geçen Başkan Bahçetepe'yi belediye personeli ve vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Başkan Bahçetepe, başkanlık makamında gerçekleştirilen törenle görevi Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan devraldı.

Törenin ardından konuşma gerçekleştiren Başkan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa'da yaşam kalitesini artırma gibi bir meselemiz var. İlçemizi bir adım daha ileriye götürmek zorundayız. Gaziosmanpaşa'mızı 39 ilçede cazibe merkezi haline getirmek ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Başkanımıza, kıymetli çalışma arkadaşlarına bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı şahsım adına ve partim adına teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe göreve başladı - Son Dakika

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