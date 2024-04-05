Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe Göreve Başladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı seçilen Hakan Bahçetepe, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Ardından belediye binasına geçen Başkan Bahçetepe'yi belediye personeli ve vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Başkan Bahçetepe, başkanlık makamında gerçekleştirilen törenle görevi Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'dan devraldı.
Törenin ardından konuşma gerçekleştiren Başkan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa'da yaşam kalitesini artırma gibi bir meselemiz var. İlçemizi bir adım daha ileriye götürmek zorundayız. Gaziosmanpaşa'mızı 39 ilçede cazibe merkezi haline getirmek ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Başkanımıza, kıymetli çalışma arkadaşlarına bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı şahsım adına ve partim adına teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı, uğurlu olsun. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin her seçimde en az yüzde 90 oy aldığı Erzurum'un Cennetpınar köyü, bu seçimde sandığa gitmeyerek boykot yaptı. Köy halkı, yaz aylarında içme suyu sorunu yaşadıkları için sandığa gitmediklerini belirtti. Su kaynakları zengin olan yan köylerden şebeke ile köye içme suyu getirilmesini talep eden köylüler, hizmetlerin diğer köylere yapılmasına isyan etti.
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