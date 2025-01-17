Gazze'de Ateşkes Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Gazze'de Ateşkes Hazırlıkları Tamamlandı

Filistin hükümeti, Gazze'de ateşkes için tüm hazırlıklarını tamamladı ve sorumluluk alacak.

17.01.2025 21:34
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Filistin Devlet Başkanlığı tarafından ateşkes anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin hükümeti, Başkan Abbas'ın direktifleri doğrultusunda, Gazze'de tam sorumluluk üstlenmek için tüm hazırlıkları tamamladı" denildi.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesi beklenen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin Filistin Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Filistin hükümeti, Başkan Abbas'ın direktifleri doğrultusunda, yerinden edilenlerin geri dönüşü, temel hizmetlerin sağlanması, geçişlerin yönetimi ve savaştan zarar gören bölgenin yeniden inşası da dahil olmak üzere Gazze'de tam sorumluluk üstlenmek için tüm hazırlıkları tamamladı" denildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etmişti

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından bugün erken saatlerde yapılan açıklamada, İsrail hükümeti ve güvenlik kabinesinin ateşkes anlaşmasını onaylaması durumunda sürecin planlandığı gibi yürütüleceği ve esirlerin Pazar günü erken saatlerde serbest bırakılmaya başlanacağı kaydedilmişti. İsrail güvenlik kabinesinin anlaşmayı ele almak üzere toplanmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Ulusal Güvenlik İşleri Bakanlar Komitesi (Güvenlik Kabinesi), hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti" açıklamasını yapmıştı. İsrail medyası, kabinenin Türkiye saati ile 16.30'da toplanacağını aktarmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gazze'de Ateşkes Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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