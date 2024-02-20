Gazze\'deki bebeklerin yüzde 16\'sı yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki 6 bebekten 1'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğini açıkladı.
UNICEF, Gazze'de Gıda Hassasiyeti ve Durum Analizi başlıklı raporunu yayımladı. Raporda, haftalardır yardımın neredeyse tamamen kesildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde durumun ciddi olduğu belirtildi. Kuzeydeki barınma ve sağlık merkezlerinde yapılan beslenme taramalarında 2 yaşın altındaki her 6 bebekten 1'inin (kuzeydeki çocukların yüzde 15,6'sı) şiddetli yetersiz beslenmeye mücadele ettiğinin tespit edildiği vurgulandı. Çocukların yüzde 3'ünün hayati tehlike oluşturacak şekilde aşırı zayıfladığı, acil tedavi edilmediği takdirde tıbbi komplikasyon ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Verilerin Ocak ayına ait olduğu, bugün durumun daha da vahim olduğu aktarıldı.
Refah operasyonunun engellenmesi çağrısı
Yardımın daha fazla olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Refah kentinde taramalarda ise 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 5'inin şiddetli yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği tespit edildi. Raporda, "Bu, insani yardıma erişimin gerekli olduğunu ve en kötü sonuçların önlenmesine yardımcı olunabileceğinin açık bir kanıtıdır" ifadeleri kullanıldı. Aynı zamanda Refah'a planlanan kara operasyonunun engellenmesi çağrısı yapıldı.
"Aç, susuz ve zayıf olan Gazzelilerin çoğu hastalanıyor"
Gıda, su, sağlık hizmetlerinin endişe verici boyuttaki yetersizliği nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmenin artmaya devam etme riskinin yüksek olduğu ifade edilerek, "2 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'ı, hamile ve emziren kadınların ise yüzde 95'i ciddi gıda yetersizliğiyle karşı karşıya. Aç, susuz ve zayıf olan Gazzelilerin çoğu hastalanıyor. Rapor, 5 yaşın altındaki çocukların en az yüzde 90'ının bir veya daha fazla bulaşıcı hastalıktan etkilendiğini ortaya koyuyor. Son 2 haftada yüzde 70'inde ishal görüldü, bu, 2022'deki seviyeye kıyasla 23 kat artışa denk geliyor" denildi. - GAZZE
Son Dakika › Politika › Gazze'deki bebeklerin yüzde 16'sı yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor - Son Dakika
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