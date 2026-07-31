Gazze için Barış Planı Açıklandı - Son Dakika
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Gazze için Barış Planı Açıklandı

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Barış Kurulu, Gazze'deki çatışmaları sona erdirecek yol haritasını duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmaları sonlandırmak amacıyla kurulan Barış Kurulu, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının uygulanmasına yönelik 15 maddelik yol haritasını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te yoğun hava saldırılarını başlattığı Gazze Şeridi'nde barış sağlanması için oluşturulan Barış Kurulu, İsrail ordusunun Gazze'de işgal altında tuttuğu yerlerden aşamalı olarak geri çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını öngören yol haritasını yayınladı. Yol haritası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki barış planının belirli bir takvime bağlı ve uluslararası gözetim altında yürütülecek sürecini ana hatlarıyla ortaya koydu. Kuruldan yapılan açıklamada, 15 maddelik yol haritasının ilk 5 maddesi prensiplere ayrıldı:

1. Taraflar, Trump'ın Gazze Barış Planı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararına bağlı kalacak. Süreç İsrail'in tamamen çekilmesini, Gazze'nin yeniden inşasını ve Filistin devletine uzanan siyasi yolu hedefleyecek.

2. İsrail, Hamas ve diğer Filistinli gruplar askeri faaliyetlerini durduracak. Yol haritasının takvimi 14 gün içinde hazırlanacak. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi göreve başlayacak ve tarafların yükümlülükleri uluslararası bir komite tarafından teyit edilecek.

3. Bir aşamadan sonraki aşamaya geçilmesi, önceki aşamaya ait yükümlülüklerin yerine getirildiğinin teyit edilmesine bağlı olacak. Bunun teyidi, Uluslararası Doğrulama Komitesi tarafından yapılacak. Komite, ihlalleri de takip edecek.

4. Hamas ve diğer gruplar, yönetimi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne devredecek ve komitenin çalışmalarına müdahale etmeyecek.

5. Komite, kamu hizmetlerinin devamını sağlayacak, çalışanların hakkını koruyacak, mali ve idari denetim gerçekleştirecek ve 400 milyon dolara kadar olan meşru borç ve yükümlülükleri değerlendirmeye ve karşılamaya çalışacak.

Yol haritasının 6 ila 11. maddeleri arasındaki başlıklar ise "Güvenlik" alt başlığına ayrıldı:

6. Gazze, "tek otorite, tek hukuk, tek silah" ilkesiyle yönetilecek. Komite, Filistin hukuku, uluslararası standartlar ve iyi yönetim ilkeleri doğrultusunda çalışacak.

7. Yeni eğitilen personel, mevcut polis teşkilatına katılacak. Bütün polisler, güvenlik incelemesinden geçirilecek. Uygun bulunmayanlar sivil görevlere geçirilecek veya hakları korunarak emekliye ayrılacak. Polis silahları, komitenin denetimine verilecek.

8. Ağır silahlar, silah depoları ve üretim tesisleri ile tüneller, belli bir takvime göre aşamalı bir şekilde kullanımdan çıkarılacak. Süreç, İsrail'in aşamalı çekilmesiyle bağlantılı olacak. Süreç sonunda Gazze'de silah bulundurma ve denetleme yetkisi, sadece Komite'ye ait olacak.

9. Bireysel silahlar, Filistin yasalarına tabi olacak. Silahları kayıt altına alma, ruhsat verme veya iptal etme yetkisi sadece Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne ait olacak.

10. Silahlı gruplara ait silahlar Komite'nin denetiminde kullanımdan kaldırılarak depolanacak. Bu grupların üyeleri polis veya güvenlik teşkilatına alınmayacak.

11. Filistin yasaları ve adetleri çerçevesinde bir Toplumsal Barış Anlaşması imzalanacak. Filistin dahilinde şiddet, intikam eylemleri, askeri gövde gösterileri, geçit törenleri ve silahlı gösteriler sona erecek.

Yol haritasının 12, 13 ve 14. maddeleri ise Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) görevlerine ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesine ayrıldı:

12. Gazze şeridine geçici Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılacak. Bu güç, İsrail güçleri ve Filistin kontrolündeki bölgeleri birbirinden ayıracak, ateşkesi denetleyecek, Filistin polisini eğitecek ve insani yardımların güvenli biçimde ulaştırılmasını sağlayacak. Ancak polislik görevi yürütmeyecek.

13. İsrail güçleri, silahsızlandırma sürecine bağlı olarak üzerinde anlaşılacak takvim doğrultusunda Gazze Şeridi'nden aşamalı olarak ve tamamen çekilecek. Kimse, Gazze'den ayrılmaya zorlanmayacak.

14. Gazze içindeki güvenlik olaylarından Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi sorumlu olacak.

Yol haritasının 15. maddesi ise yeniden inşa sürecine ayrıldı:

15. Gazze'nin yeniden inşası ile gerekli mali kaynakların tedariki, Barış Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi tarafından hazırlanıp denetlenecek plan ve takvime göre yürütülecek.

Kaynak: İHA

Politika, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazze için Barış Planı Açıklandı - Son Dakika

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