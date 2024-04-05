Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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Politika

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mazbatasını Aldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mazbatasını Aldı

Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden seçilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mazbatasını aldı. Büyükgöz, Gebze'yi Türkiye yüzyılına hazırlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

05.04.2024 18:18  Güncelleme: 18:21
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Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden seçilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mazbatasını aldı. Gebze'yi Türkiye yüzyılına hazırlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Büyükgöz, "İlk günkü aşk ve şevkle, yine el ele ve gönül gönüle vererek kentimize, insanımıza en iyi en kaliteli hizmeti sunmak için durup dinlenmeden çalışacağız" dedi.

Gebze Adliyesi'nde düzenlenen törenle kendisine mazbatası takdim edilen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Büyükgöz, "Hepimizin ortak paydası olan, hepimizin evi Gebze'mizi daha yaşanabilir ve modern kent haline dönüştürecek hizmetlere hemşerilerimizin destekleriyle imzamızı atacağız inşallah. Gebze'mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacak eser ve hizmetleri, yeni dönemimizde inşallah tek tek hayata geçireceğiz. Yeni hizmet dönemimiz Gebze'mize hayırlar getirsin inşallah" dedi.

Belediye gelişinde mesai arkadaşları tarafından meşaleler ve alkışlarla karşılanan Zinnur Büyükgöz, "Hepimiz, ortak sevdamız ortak paydamız Gebze'mize hizmet etmeye sevdalı büyük bir ailenin parçasıyız. İlk günkü aşk ve şevkle, yine el ele ve gönül gönüle vererek kentimize, insanımıza en iyi en kaliteli hizmeti sunmak için durup dinlenmeden çalışacağız. Destekleriniz ve teveccühünüz için siz mesai arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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