Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi - Son Dakika
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Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi

07.08.2022 17:32
Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi

Geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Yalova'da bir vatandaş tepki gösterdi.

Geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Yalova'da bir vatandaş tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Yalova'da esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Akşener, Armutlu ilçesinde bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Tepkili vatandaş geçmişte eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı diyaloğu yaşayan Akşener'e "Güzel Armutlu'muzda kahvaltı ettiniz mi" diye soru yöneltti. Akşener ise "Yok kahvaltımı evimde ettim" yanıtını verdi.

Vatandaş bunun üzerine, "Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek hevaller bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin" diyerek İYİ Parti liderine tepki gösterdi. - YALOVA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da ziyaretlerde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yalova'da esnafı ziyaret etti
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaştan Meral Akşener'e 'kahvaltı' tepkisi - Son Dakika
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