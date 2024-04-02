Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel\'i tebrik edenler AK Parti adayı ve ilçe başkanı oldu

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanlığı seçiminden zaferle ayrılan Necdet Akel'i ilk tebrik edenler AK Parti adayı Muharrem Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz oldu.

Gediz'de sonuçların belli olmasının ardından Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Yılmaz Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatına giderek, seçimden galibiyetle ayrılan Necdet Akel ve ekibini tebrik ettiler.

Ziyarette sonuçların hayırlı olmasını dileklerini ileten Başkan Akçadurak, "Necdet Kardeşime hayırlı olsun. Demokrasi kazandı. Gediz'in tüm sorunlarıyla ilgilenecektir. Başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Muharrem Akçadurak ve Osman Yılmaz'ın ziyaretin duyduğu memnuniyeti dile getiren yeni başkan Necdet Akel ise, "Çıktığımız bu yolda Allah mahcup etmesin. Gedizimiz'e, milletimize hizmet aşkından Rabbim bizleri mahrum etmesin. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Bizleri ziyaretleri ile onurlandıran değerli başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA