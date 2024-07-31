Gediz Belediyesi'nde Başkan Yardımcıları Göreve Başladı

Politika

Kütahya'nın Gediz Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirilen Bayram Sarı ve Mehmet Paksoy, görevlerine başladı.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, yaptığı açıklamada, "Gediz Belediyesi olarak tüm kadrolarımız ile birlikte çok daha güçlü bir şekilde ilçemiz için çalışmaya, yeni dönemde hep birlikte daha güzel işler ortaya koymak için çalışacağız. Özellikle Başkan Yardımcılarımızın da göreve başlamasıyla vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sunmak için durmadan hizmet üretmeye, projelerle şehrimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Bayram Sarı ve Mehmet Paksoy'a yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, hep birlikte güzel ilçemiz için başarılı hizmetler sunmayı temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA