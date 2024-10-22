Gediz\'de AK Parti Kongresi Yapıldı

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrası yeniden ilçe başkanı seçilen Osman Yılmaz, katılımcılara teşekkür etti. Yılmaz, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti ailesinin birlik ve beraberlik içinde, coşkulu bir atmosferde buluştuğunu belirterek çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, kongreye katılan tüm delegelere, parti üyelerine ve Gediz halkına teşekkür ederken, "Kongremizle birlikte yenilenmiş ve güçlenmiş kadrolarımızla, memleketimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen ve destek veren herkese minnettarız" dedi. - KÜTAHYA