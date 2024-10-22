Gediz'de AK Parti Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Gediz'de AK Parti Kongresi Yapıldı

Gediz\'de AK Parti Kongresi Yapıldı

Osman Yılmaz, Gediz'de yeniden ilçe başkanı seçildi, birlik mesajı verdi.

22.10.2024 10:30
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresi sonrası yeniden ilçe başkanı seçilen Osman Yılmaz, katılımcılara teşekkür etti. Yılmaz, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti ailesinin birlik ve beraberlik içinde, coşkulu bir atmosferde buluştuğunu belirterek çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, kongreye katılan tüm delegelere, parti üyelerine ve Gediz halkına teşekkür ederken, "Kongremizle birlikte yenilenmiş ve güçlenmiş kadrolarımızla, memleketimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen ve destek veren herkese minnettarız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gediz'de AK Parti Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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