Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

22.04.2022 15:38
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

Kütahya'nın Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

Kütahya'nın Gediz Kaymakamı Hakan Alkan Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

İftar programına Kaymakam Hakan Alkan, Gediz İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan ve hastane personeli katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Alkan, "Bugünkü iftarımızı İlçe Hastanesinde çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte açıyoruz. Sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.Çalışmalarınızdan ve gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

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Hakan Alkan, Kütahya, İftar, Gediz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz Kaymakamı Hakan Alkan sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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