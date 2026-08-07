GEKİS Projesi ile Hayvancılıkta Güvenlik Artacak - Son Dakika
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GEKİS Projesi ile Hayvancılıkta Güvenlik Artacak

GEKİS Projesi ile Hayvancılıkta Güvenlik Artacak
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GEKİS Projesi, büyükbaş hayvanların güvenli kimliklendirme ve izlenebilirliğini sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GEKİS Projesi'nin iki yılı aşkın mühendislik ve saha çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, savunma sanayisinde geliştirilen proje yönetimi, sistem mühendisliği, test ve doğrulama kabiliyetlerinin tarım ve hayvancılık alanında stratejik bir ihtiyaca aktarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, büyükbaş hayvanların güvenli şekilde kimliklendirilmesini ve izlenebilirliğini sağlayacak Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) Projesi'nin Kars'ta düzenlenen tanıtım programında konuştu.

Görgün, projenin Türkiye'nin tarımsal üretim tecrübesi, mühendislik kabiliyeti ve kurumlar arası iş birliği iradesini aynı hedef doğrultusunda buluşturduğunu belirterek, GEKİS'in üreticiler ve besicilik sektörü açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

"Gıda güvenliği milli güvenliğin ayrılmaz parçası"

Gıda güvenliği ve arz sürekliliğinin milli güvenliğin ayrılmaz unsurları olduğuna dikkat çeken Görgün, tarım ve hayvancılık alanında geliştirilen yerli çözümlerin üretim güvenliğine ve Türkiye'nin kurumsal kapasitesine katkı sunduğunu vurguladı.

GEKİS'in bu anlayışın somut örneklerinden biri olduğunu belirten Görgün, sistemle birlikte büyükbaş hayvanların güvenli biçimde kimliklendirileceğini, hayvan sağlığı hizmetlerinin güçleneceğini ve üretimde izlenebilirliğin artırılacağını kaydetti.

"GEKİS için iki yılı aşkın mühendislik ve saha çalışması"

Projenin arkasında kapsamlı bir mühendislik, koordinasyon ve saha çalışması bulunduğunu aktaran Görgün, iki yılı aşkın süren çalışma kapsamında 46 proje gözden geçirme toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Geliştirilen prototiplerin gerçek saha şartlarında test edildiğini belirten Görgün, böylece sistemin yalnızca teknik olarak değil, sahadaki ihtiyaçlar ve kullanım şartlarında açısından da değerlendirildiğini ifade etti.

"Savunma sanayii tecrübesi sivil alana aktarıldı"

GEKİS Projesi'nin en önemli özelliklerinden birinin, savunma sanayii ekosisteminde yıllar içerisinde oluşturulan yetkinliklerin sivil alandaki stratejik bir ihtiyaca uyarlanması olduğunu belirten Görgün, bunun mevcut bir askeri ürünün doğrudan sivil kullanıma sunulması anlamına gelmediğini söyledi.

Görgün, asıl kazanımın savunma sanayisinde geliştirilen proje yönetimi, sistem mühendisliği, test, doğrulama ve saha entegrasyonu tecrübesinin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sektörel birikimi ve saha hakimiyetiyle bir araya getirilmesi olduğunu dile getirdi.

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile 22 proje"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak farklı bakanlıklarla yüksek teknoloji içeren çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini belirten Görgün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmaların bu iş birlikleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Görgün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile toplam 22 proje geliştirdiklerini belirterek, bu projeler arasında orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları ve teknolojik sistemlerin de bulunduğunu ifade etti.

Bu kapsamda TUSAŞ tarafından üretilerek Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunulan T-70 helikopteri, Yeşil Vatan'ın izlenmesinde kullanılan İHA'lar ile yangın söndürme ve tanker uçakları tedarikinin kritik projeler arasında yer aldığını aktardı.

"Milli teknoloji anlayışının somut örneği"

GEKİS'in, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihtiyaç ve öncelikleri ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın proje yönetimi, sanayileşme, test ve doğrulama tecrübesinin ve ASELSANNET'in mühendislik kabiliyetinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını belirten Görgün, projeyi kurumlar arası teknoloji paylaşımının başarılı bir sonucu olarak değerlendirdi.

Görgün, milli teknoloji anlayışının yalnızca teknoloji üretmekten ibaret olmadığını belirterek, kurumların sahip olduğu yetkinliklerin ortak hedefler doğrultusunda birleştirilmesi ve mühendislik birikiminin Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

"GEKİS ile hayvancılıkta izlenebilirlik güçlenecek"

GEKİS'in devreye alınmasıyla büyükbaş hayvanların dijital ortamda daha güvenli şekilde takip edilmesi hedeflenirken, hayvanların kimliklendirilmesi, sağlık bilgilerinin izlenmesi ve üretim süreçlerinin daha etkin şekilde takip edilmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Görgün, sistemin Türkiye, üreticiler ve besicilik sektörü için hayırlı olması temennisinde bulunarak, savunma sanayii alanında edinilen yüksek teknoloji ve mühendislik kapasitesinin tarım ve hayvancılığın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Son Dakika

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