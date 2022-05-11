Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu

11.05.2022 18:09

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Programı kapsamında Erdemli ilçesinde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, çevredekilerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

Esnaf ve burada bulunanların taleplerini dinleyen Davutoğlu, kendisine davette bulunan vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Daha sonra Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Davutoğlu, Oda Başkanı Halil Metik ve diğer ilgililerle görüştü.

Parti çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Davutoğlu, ardından Erdemli Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Rasim Şahin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Davutoğlu, beraberindekilerle Toroslar ilçesinde Yörük aileyi ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de temaslarda bulundu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de temaslarda bulundu

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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