Son cumhurbaşkanlığı anketinde dikkat çeken sonuç! Vatandaşa, "Erdoğan mı Davutoğlu mu?" sorusu yöneltildi - Son Dakika
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Son cumhurbaşkanlığı anketinde dikkat çeken sonuç! Vatandaşa, "Erdoğan mı Davutoğlu mu?" sorusu yöneltildi

12.10.2022 15:52

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'in "İlan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" açıklamasının ardından Saros Araştırma Şirketi dikkat çeken bir araştırma yaptı. Yapılan ankette vatandaşlara "2023 seçimlerinde Erdoğan ve Davutoğlu aday olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 62.8'i tercihini Erdoğan'dan yana kullanırken Davutoğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 37.2 oldu.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Partisinin Sultanbeyli'deki mitinginde söz alan Şahin, partililer tarafından açılan "Yüzde 50 oyu bir kere aldın, bir daha alırsın. Adayımız Ahmet Davutoğlu" pankartına atıfta bulunarak "İlan ediyoruz, adayımız Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu'dur" ifadelerine yer verdi.

ARADA CİDDİ FARK VAR

Bu sözlerin ardından Saros Araştırma tarafından dikkat çeken bir araştırma gerçekleştirildi. Buna göre ankette vatandaşlara "2023 seçimlerinde Erdoğan ve Davutoğlu aday olsa hangisine oy verirsiniz?" sorusunu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre araştırmaya katılanların yüzde 62.8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana görüş bildirdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 37.2'de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'ın karşısına Davutoğlu'nu çıkardılar, aradaki fark bir hayli fazla oldu

KILIÇDAROĞLU VE YAVAŞ'A KARŞI DA KAZANIYOR

"Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olur ve seçimler ikinci tura kalırsa, ikinci tura Cumhur ittifakı adayı Erdoğan Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu hangisine verirsiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 51.4'ü Erdoğan'dan yana tavır aldı. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 48.6 oldu. Aynı soru Erdoğan - ABB Başkanı Mansur Yavaş şeklinde yöneltildiğinde ise ankete katılanların yüzde 52'si Erdoğan; yüzde 48'i ise Yavaş diyor.

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Son Dakika Politika Son cumhurbaşkanlığı anketinde dikkat çeken sonuç! Vatandaşa, 'Erdoğan mı Davutoğlu mu?' sorusu yöneltildi - Son Dakika


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