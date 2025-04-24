Gelecek Partisi'nden Hükümete Yolsuzluk Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gelecek Partisi'nden Hükümete Yolsuzluk Eleştirisi

Gelecek Partisi\'nden Hükümete Yolsuzluk Eleştirisi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Haberler.com yayınında gündemdeki yolsuzluk iddialarına ve siyasi gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümetin yolsuzlukla mücadelede taraflı bir yaklaşım sergilediğini savunan Güzeldülger, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik suçlamalarda hızlı davranıldığını söyledi.

24.04.2025 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Güzeldülger, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Güzeldülger, "CHP, İmamoğlu'na topyekûn sahip çıkıyor ama bu durum güçlü delillerle ispatlanırsa partiyi zor durumda bırakır" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAMİMİ DEĞİL"

Programda yolsuzluk iddialarını değerlendiren Abdullah Güzeldülger, hükümetin bu konuda çifte standart uyguladığını dile getirdi. "Yolsuzluk meselesinde hükümetin samimi olmadığını çok net söyleyebilirim. Melih Gökçek ve Kadir Topbaş döneminde yapılan yolsuzluklar yargıya intikal etmezken, İmamoğlu ile ilgili süreçlerde hızlı aksiyon alınması samimi değil" dedi.

"İBB DOSYASINDA CİDDİ KANITLAR OLDUĞU GÖRÜLÜYOR"

İBB ile ilgili yürütülen soruşturmalar hakkında konuşan Güzeldülger, bazı güçlü delillerin bulunduğunu belirtti. "İBB'de yolsuzluk iddialarına dair güçlü kanıtlar var. İmamoğlu'nun çevresindeki yakın çalışma arkadaşlarının bu işin içinde olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. Güzeldülger ayrıca, CHP'nin İmamoğlu'na tamamen sahip çıktığını ama yargının bu iddiaları somut biçimde ortaya koyması durumunda bunun parti açısından problem yaratabileceğini söyledi.

"CHP BU SÜRECİ YÖNETMEK ZORUNDA KALACAK"

Güzeldülger'e göre, sürecin ilerlemesi halinde CHP'nin kendi içinde bir değerlendirme yapmak zorunda kalacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "CHP, İmamoğlu'na topyekûn sahip çıkmaya başladı. Ancak yargı bu süreci ciddi kanıtlarla ortaya koyarsa, bu CHP açısından bir probleme dönüşecektir. Parti bu süreci iyi yönetmek zorunda kalacak."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Güzeldülger, Gelecek Partisi, Politika, Hükümet, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nden Hükümete Yolsuzluk Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
Dursun Özbek, İstanbul’daki 6,2’lik depreme Florya’da yakalandı Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
İşte İstanbul’daki 6.2’lik depremin boğazda yarattığı etki İşte İstanbul'daki 6.2'lik depremin boğazda yarattığı etki
6.2’lik depremin ardından trafik kaosu İstasyonlarda bile kuyruk oldu 6.2'lik depremin ardından trafik kaosu! İstasyonlarda bile kuyruk oldu
Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı
tv100 spikeri İstanbul’daki depreme canlı yayında yakalandı tv100 spikeri İstanbul'daki depreme canlı yayında yakalandı
Depreme hamamda yakalandı Depreme hamamda yakalandı
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı

11:06 Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:02 Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
16:59 İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
16:59 Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
16:53 Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
16:30 İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
16:18 Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
15:54 İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 11:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi'nden Hükümete Yolsuzluk Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.