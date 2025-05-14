Gelecek Partisi\'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti\'ye katıldı

Orhan Bolat:

Seçildiği partiden istifa edipte başka yere geçen kişi bi daha ki dönemde değil vekil başkan adaylığı hiçbir şey yerine konmaycağını kendisi de biliyor. Sonra insanın aklına deli sorular geliyor. Neden ve niçin geçti. Sonrasını yazmaya gerek yok galiba yazık. Sana oy verenlere resmen hakaret ediyorsun. Bu hangi parti olduğu çok önemli değil.