Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Geniş Video İzle

Gelecek Partisi'nden istifa eden Hasan Ekici, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan rozet ile resmen AK Partili oldu.

14.05.2025 14:30  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa etti. Bu gelişme sonrası yeni rotası merak edilen Ekici, AK Parti saflarına katıldı. Ekici'ye rozetini parti grubu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

AÇIKLAMAYI SOSYA MEDYADAN YAPTI

Ekici, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden "Kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" sözleriyle duyurdu.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINA KATILDI

AK Parti'ye katılması beklenen Ekici, TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekici ile bir araya geldi.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekici'ye AK Parti rozetini takarak partideki yeni yolculuğuna resmiyet kazandırdı.

Gelecek Partisi\'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti\'ye katıldı

Gelecek Partisi, Milletvekili, Hasan Ekici, AK Parti, Politika, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Yalçın Koçyiğit:
    kokuşmuş insanlar topluluğu olan akp ye bir pislik daha dahil oldu... yerini buldu menfaatçi satıcı onur yoksunu biri daha... 132 59 Yanıtla
  • Gamze&eda2004:
    bir kişide omurga olacak şeref olacak kaypak olmayacak millet o partı için seni seçti döneklik yap diye değil 101 23 Yanıtla
  • Aa145394:
    utanmaz adamlar CHP listesinden seçildi, muhalif parti de siyaset yapcam diyerek oy aldı ama akp ye geçti omurgasız herif 99 24 Yanıtla
  • Erdal Caglayan:
    Partiler arası gecis yasak olmali Bu secmene hakaret resmen 106 5 Yanıtla
  • 92949904:
    Hayırlı olsun 24 69 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Muharrem ince bunuda söylemişti :) bir adamın söylediği şeylerin %90'ı çıkar mı arkadaş. 69 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    başka partiye gidince siyasi ahlaksızlık diyordunuz ya 50 5 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kimin çocuğu bu 47 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Menfaat nerede ise oraya gıdıyorlar yoksa vatan mıllet yalan 47 3 Yanıtla
  • Murat Ozdemir:
    Chp kontejuanından seçim kazan Akp ye geç en aşağılık insan toplulukları 43 5 Yanıtla
  • turgut bozbuga:
    zatan belliydi partiden istifa edip akp gececekleri 37 2 Yanıtla
  • Haj:
    bugün pazara gittim pazarcının sloganı çok hoştu gel gel batan geminin MALLARI bunlar gelll sende gell 31 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Benim gözümde bulunduğu partiden başka partiye geçen bir milletvekili kişiliksiz,haysiyetsiz bir insandır...Sana bulunduğun partiyi değiştir diye oy vermedi,seçmen... 28 3 Yanıtla
  • Onur ÜNAL:
    kılıçdaroğlu büyüksün 21 10 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    birazda o yesin bişey olmaz , 23 5 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Halk bilincli olsa olsa böyle dönekleri asla bir daha secmez 17 2 Yanıtla
  • Anıl FİDAN:
    anan kokuşmuş yalçın 5 14 Yanıtla
  • Mehmet Tunc:
    Tam bir karaktersizlik örneği ve kaşlilik yoksunluğu 15 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    çünki üçüncü parti yok malesef 15 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Duruş denen birsey bu milletvekillerine yasak galiba, Ulan insanın bir duruşu ,bir fikri okur ya 9 1 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Siyasetin düz adam işi olmadığı burdan belli...fırıldak olman gerekiyor,kemal sunalın zübük filmini bir yayınlasalar anlarsınız ne demek istediğimi 8 1 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    dansözler 4 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    yahu hiçmi utanma Yok bunlarda 4 1 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    CHP kontenjan ından secilmesen sen bu mevkiyi rüyanda göremezdin vekil ( sayın demek bile insana zul geliyor) 3 1 Yanıtla
  • özlem çakıroğlu:
    Buradan da DEM partiye geçersin, dolaş bakalım kucak kucak... 3 1 Yanıtla
  • Orhan Bolat:
    Seçildiği partiden istifa edipte başka yere geçen kişi bi daha ki dönemde değil vekil başkan adaylığı hiçbir şey yerine konmaycağını kendisi de biliyor. Sonra insanın aklına deli sorular geliyor. Neden ve niçin geçti. Sonrasını yazmaya gerek yok galiba yazık. Sana oy verenlere resmen hakaret ediyorsun. Bu hangi parti olduğu çok önemli değil. 2 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Gelecek Partisi, AKP nin 6lı masaya göndermiş olduğu bir siyasi ajan partisidir. gelecek ve deva yerine zafer olsaydı şimdi durumlar çok farklı olmuştu. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool, Arnold’ın yerine yeni sağ bekini buldu Görüşmelerde sona gelindi Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi
ABD Başkanı Trump: Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdık ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık
Galatasaray’dan İstanbul Boğazı’nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı
Galatasaray maçında oynayacak mı Uğurcan Çakır resmen açıkladı Galatasaray maçında oynayacak mı? Uğurcan Çakır resmen açıkladı
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu

15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
15:33
Rozet takma törenine Erdoğan’ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
21:52
Boğaziçi Üniversitesi’nde Nurettin Yıldız’a yumurtalı saldırı
Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'a yumurtalı saldırı
21:32
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz
Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz
21:14
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip
Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
21:02
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
21:02
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 16:56:47. #7.13#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.