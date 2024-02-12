AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal: Gelecek Partisi yönetimi AK Parti\'ye katıldı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Teşkilatlarına Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde geçişlerin sürdüğünü söyledi.
AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Gelecek Partisi yönetiminin AK Partiye geçtiğini söyledi. İl Başkanı Ünsal, "Gelecek Partisi yönetimi Kırşehir'de, AK Parti'ye katıldı. İnşallah hep birlikte Kırşehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
AK Parti'nin büyümeye devam ettiğini söyleyen Ünsal, açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Bizler, desteklerle daha fazla büyüyeceğiz. Katılan yeni arkadaşlarımızla birlikte, yerel seçimlerde bugüne kadar yaptığımız çalışmaları, ardından da yeni yapacağımız projeleri ve hizmetleri vatandaşlarımıza anlatacağız. İnşallah Kırşehir merkez, ilçeler ve beldelerde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başarıya ulaşacağız." - KIRŞEHİR
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