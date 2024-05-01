Politika

Gemlik'in önceki dönem Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediyesinde ilçe belediyelerinin koordinatörlüğü görevine başlıyor.

Edinilen bilgiye göre, seçimlerinden hemen ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in beraber çalışma teklifinde bulunduğu Sertaslan'ın, 17 ilçe belediyesini de içine alan bir koordinatörlük görevini kendisine teklif ettiği öğrenildi.

Söz konusu görevlendirmenin ve içeriği ile alakalı bilgilerin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. - BURSA