Genç Müslüman Kadınlar İçin Liderlik Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Ankara'da 'ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında 22-25 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği 'ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı'na İİT üyesi 24 ülkeden alanında başarı göstermiş veya liderlik potansiyeline sahip 18-30 yaşları arasındaki 31 genç Müslüman kadın katılacak. Program, İslam dünyasının farklı coğrafyalarından genç kadınları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimi güçlendirmeyi, ortak meseleler etrafında fikir alışverişini teşvik etmeyi ve geleceğin kadın liderleri arasında sürdürülebilir dayanışma ağları kurulmasını amaçlıyor. Program kapsamında genç Müslüman kadınların liderlik, iletişim, diplomasi ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca katılımcıların küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin farkındalıklarının artırılması, geleceğin zorluklarına karşı daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi ve uluslararası politika odaklı platformlarda görünürlüklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Programın açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İİT Sosyal İşler Direktörü Dr. Abdul Falilat Ajoke'nin hitaplarıyla gerçekleştirilecek. Açılış programında ayrıca ALLY for Future kurucusu, İİT Kadın Danışma Konseyinin ilk başkanı ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, 'Fark Oluşturan Kadınlar: İnsan Hakları Mücadelesinde Liderlik Örnekleri' başlıklı konuşmasıyla katılımcılarla buluşacak. Programa kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile Türkiye'de görev yapan yabancı büyükelçiler ve milletvekilleri de katılım sağlayacak. Katılımcılar, program kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisini ziyaret ederek, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ile bir araya gelecek. Heyet ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan tarafından kabul edilecek.

Programın üçüncü gününde gerçekleştirilecek 'ALLY Kapanışı: Ortak Vizyon ve Liderlik Çağrısı' oturumunda Bakan Göktaş ile önceki dönem ALLY mezunları ve 2026 dönemi katılımcıları bir araya gelecek. Oturumda mezunlar liderlik yolculuklarına ilişkin deneyimlerini paylaşırken, kuşaklar arası bilgi ve tecrübe aktarımının güçlendirilmesi, ALLY mezun ağının geliştirilmesi ve uluslararası dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Program, katılımcılara sertifikalarının takdim edileceği törenin ardından gerçekleştirilecek kültürel ve sosyal etkinliklerle sona erecek.

Türkiye, kadının güçlenmesi, aile kurumunun korunması, sosyal kalkınma ve nüfus politikaları alanlarında İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde aktif ve öncü bir rol üstleniyor. Türkiye'nin girişimiyle İİT bünyesinde kurulan Kadın İstişare Konseyi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşundan bu yana temsil ediliyor.

Öte yandan Türkiye tarafından sunulan karar doğrultusunda İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edildi. Bu karar, Türkiye'nin aileyi merkeze alan sosyal politika vizyonunun uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. ALLY for Future 2026 Programı'nın Türkiye'nin genç kadınların liderliğini destekleyen, aileyi ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan uluslararası vizyonunun önemli bir yansıması olması hedefleniyor. - ANKARA