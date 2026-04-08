Gençler İçin İstihdam Hazırlığı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Milletvekili Cıngı, 2026'da 250 bin gencin istihdam piyasasına hazırlanacağını açıkladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Geleceğim Meslekte Programı'na ilişkin, "2026'da 250 bin öğrencimizin mezun olmadan istihdam piyasasına hazırlanması ve görüşmelerin, danışmanlık hizmetlerinin devam etmesi planlanmaktadır." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İŞKUR'un son 5 yılda, yıllık ortalama 1 ila 1,5 milyon insanın istihdam piyasasına erişimini kolaylaştırdığını söyledi.

Türkiye'de 15 ila 34 yaş grubunda yaklaşık 6,7 milyon gencin, ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını aktaran Cıngı, "Ortaya çıkan bu tablo ekonomik açıdan muazzam bir üretim kaybı, iş gücü piyasası açısından çok büyük bir verimsizlik ve ülkemizin geleceği açısından da hiç göz ardı edilmemesi gereken ve şimdiden tedbirlerini almaya mecbur kılan bir sürece işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi'nin, gençleri yeniden üretimin ve istihdamın merkezine alacak bütüncül bir bakış açısıyla tasarlandığını belirten Cıngı, Geleceğim Meslekte Programı'yla da gençleri iş arayan konumundan çıkarıp iş dünyasının aradığı nitelikli, vasıflı birer çalışan haline getirmenin amaçlandığını anlattı.

Programa ilişkin detayları paylaşan Cıngı, şunları kaydetti:

"Geleceğim Meslekte Programı kapsamında Mart 2026 itibarıyla sistemde bulunan 2 bin 976 okuldan 1150'si ziyaret edilmiş, 100 bine yakın öğrenciyle birebir görüşülmüş ve bunların yaklaşık 5 bini iş kulüplerine yönlendirilmiştir. 2026'da 250 bin öğrencimizin mezun olmadan istihdam piyasasına hazırlanması ve görüşmelerin, danışmanlık hizmetlerinin devam etmesi planlanmaktadır. Halihazırda yaklaşık 200 bin meslek lisesi son sınıf öğrencisi bu programın ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. 2028 yılına kadar ise 750 binin üzerinde öğrenci ile görüşme yapılması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:20:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.