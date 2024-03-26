Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir'e önemli yatırımlar yapacak - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir'e önemli yatırımlar yapacak

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir\'e önemli yatırımlar yapacak

Hamza Yerlikaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret ederek, Kırşehir'e e-spor merkezi, spor salonu, atletizm pisti, tenis kortları gibi yatırımların yapılacağını açıkladı. Yerlikaya, Cumhur İttifakı olarak Kırşehir Belediyesini tekrar kazanmak istediklerini belirtti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yerine getirdiklerini vurguladı.

26.03.2024 16:04
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Hepimizin ortak gayesi milletimize hizmet edebilmek, vatandaşımıza hizmet edebilmek. Devletin imkan ve olanaklarını illerimize, ilçelerimize, vatandaşlarımıza getirebilmektir." dedi.

Yerlikaya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Hamza Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak birlik beraberlik içinde kararlı ve inançlı şekilde Kırşehir Belediyesini tekrar kazanmak istediklerini söyledi.

Kırşehir'e önemli yatırımların kazandırılacağını vurgulayan Yerlikaya, "Kırşehir'e e- spor merkezini en kısa zamanda yapma hazırlıklarına başlayacağız. Kırşehir'e spor salonu yapalım ve yaşam alanı oluşturalım. Bu salon gençlerle yeni ve büyük şampiyonların yetişmesine katkı sağlayacak. Atletizm pisti, okulların bahçesinde spor alanı olmayan yerlere 16 tenis kortu, halı saha ve salon yapacağız. Kırşehir'imizi sporun merkezi haline getirelim diye arzu ediyoruz. Bunlar toplamda 1 milyar liranın üzerinde bir yatırım ve 2024 yılı içinde biz bunların temelini atarak başlayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hangi sözü verdiyse yerine getirdiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"31 Mart günü Kırşehir'de bir süreç başlayacak Allah'ın izniyle. Kırşehir'imiz bu beş yıllık karanlıktan yeniden aydınlığa, yeniden aklanan bir döneme geçecek. Hepimizin ortak gayesi milletimize hizmet edebilmek, vatandaşımıza hizmet edebilmek. Devletin imkan ve olanaklarını illerimize, ilçelerimize, vatandaşlarımıza getirebilmektir. Çünkü biz AK Parti'yiz, biz Recep Tayyip Erdoğan'a sevdalı, bu yolda yürüyen insanlarız. Hedefimiz, bize vermiş olduğu bu emaneti layıkıyla yukarıya doğru taşıyabilmek."

Yerlikaya, programın ardından esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kırşehir'e önemli yatırımlar yapacak - Son Dakika

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